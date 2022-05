Sprung bei Energiepreisen fördert "Reparieren-Statt-Ersetzen-Strategie"

Für gut 80 Prozent der Industrie-Entscheider in Deutschland spielen Roboter eine wichtige Rolle, um in der Produktion Ressourcen zu sparen und nachhaltig zu wirtschaften: Robotik verbessert die Material- und Energie-Effizienz in der Fertigung. Zudem lassen sich Green-Tech-Produkte wettbewerbsfähig herstellen. Das sind Ergebnisse aus dem automatica-Trendindex 2022. Im Auftrag der Weltleitmesse automatica (21.-24. Juni in München) wurden in Deutschland 100 Fach- und Führungskräfte aus Industrie-Unternehmen befragt, die über den Einsatz von Robotik und Automation entscheiden.

"Nachhaltig zu wirtschaften ist mit den ehrgeizigen Klimaschutzzielen und den sprunghaft gestiegenen Energiepreisen ein Top-Thema in der Industrie sowohl in Deutschland als auch weltweit", sagt Dr. Susanne Bieller, Generalsekretärin der International Federation of Robotics. "Grüne Technologie lässt sich mit Hilfe der Robotik in großen Stückzahlen und mit der erforderlichen Präzision herstellen. Gleichzeitig bietet sich die Chance, den Ressourceneinsatz in praktisch jeder Produktion zu optimieren."

Reparatur schont Ressourcen

Reparieren ist besser als ersetzen: Diese Erkenntnis hat mit den jüngsten Lieferengpässen eine ganz neue Aktualität gewonnen. Um möglichst alle Reparaturen ohne Verzögerungen vor Ort durchführen zu können, setzt beispielsweise der japanische Roboterhersteller Fanuc auf ein eigenes Zentrallager für Ersatzteile in Europa: Auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld werden in Luxemburg mehr als eine halbe Millionen Teile vorrätig gehalten. Das Konzept: Kurze Wege sparen Transportzeiten, senken die Umweltbelastungen und schonen den Ressourcenverbrauch der Unternehmen. Mit dieser Strategie gab es bei Fanuc Deutschland während der Corona-Pandemie keine Lieferengpässe.

Neues Leben für Industrie-Roboter

Der Schweizer Hersteller ABB setzt ebenfalls auf Reparatur und Langlebigkeit: Tausende von Robotern werden von spezialisierten Teams überholt und aufgerüstet, um ihnen ein zweites Leben zu geben. Dazu gehören Peripheriegeräte wie Steuerungen und Manipulatoren, die in den "Remanufacturing Workshop Repair Centern" auf aktuelle Fähigkeiten umgestellt werden. Die schnelle Umrüstung von Industrie-Robotern für neue Aufgaben erweist sich dabei häufig als entscheidender Vorteil von Robotik im Vergleich zu traditionellen Fertigungsmaschinen. Diese können in der Regel nur eine fixe Aufgabe erledigen aber nicht das Werkzeug wechseln, um beispielsweise mit wenigen Handgriffen von "Bleche schneiden" auf Schweißarbeiten umzustellen. Der Einsatz von gebrauchten Industrie-Robotern senkt zudem die Einstiegshürden für Kleine- und mittelständische Unternehmen. Anfangsinvestitionen in die Automation fallen bei KMU damit deutlich geringer aus.

Aussortieren, bevor es teuer wird

Kosten sparen, indem weniger Material verschwendet wird, ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Fertigung zu optimieren: Industrie-Roboter werden dafür mit 3D-Kameras ausgerüstet. Eine KI-Software verarbeitet die Bildsignale und erkennt kleinste Abweichungen. Fehlteile sortiert das System im laufenden Fertigungsprozess sofort aus. Damit wird vermieden, dass erst nach dem Zusammenbau komplexer Werkstücke die Ausschussware entdeckt wird und ein kostengünstiges aussortieren zu spät ist.

Experten erklären, wie Roboter Ressourcen sparen

"Auf der automatica 2022, der weltweit führenden Messe für Robotik und Automation in München, informieren sich kleine, mittlere und große Unternehmen, im persönlichen Austausch mit internationalen Experten, wie Industrie-Roboter dabei helfen können, nachhaltig zu wirtschaften", sagt Anja Schneider, Projektleiterin der automatica.

automatica Trendindex 2022

Für den automatica-Trendindex 2022 wurden 100 Fach- und Führungskräfte in Deutschland befragt, die in Industrie-Unternehmen über Robotik und Automation entscheiden.

Weitere Informationen zur automatica gibt es online unter:

https://automatica-munich.com/de/

Über die automatica

Die automatica ist der weltweit führende Marktplatz für die automatisierte, intelligente Produktion. Sie ist das richtungweisende Ereignis für Unternehmen aus allen Industriebranchen und verschafft den Zugang zu Innovationen, Wissen und Trends mit hoher Businessrelevanz. Die automatica begleitet und gestaltet die Transformation der industriellen Fertigung von der automatisierten bis zur autonomen Produktion. Hinter dem industriegetriebenen Konzept der automatica stehen die Messe München GmbH und der VDMA Robotik Automation, ideeller Träger der Messe.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005845/de/

Contacts:

Fragen zum automatica Trend Index 2022:

Carsten Heer

Telefon +49 (0) 40 822 44 284

Carsten.Heer@econ-news.de

Kontakt:

Sabine Wagner

Messe München

PR Manager

Tel. +49 89 949-20802

sabine.wagner@messe-muenchen.de