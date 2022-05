Für Fielmann (WKN: 577220) lief das Jahr 2021 durchaus erfolgreich. Das Unternehmen konnte sich im Vergleich zum Coronajahr 2020 deutlich erholen und liegt mit einem Konzernumsatz von 1,68 Mrd. Euro (plus 17,4 %) sogar über Vorkrisenniveau. Neben der Erholung in den Kernmärkten war hierfür die zum Jahresende 2020 erworbene spanische Óptica & Audiología Universitaria verantwortlich. In das neue Jahr startete das Unternehmen ebenfalls nicht schlecht. Den Konzernumsatz steigerte Fielmann um 8,5 %. ...

