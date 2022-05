Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) ist in dieser Marktlage durchaus gefragt. Nicht jeden Tag und nicht durchgängig. Blicken wir zurück, so liegt die Aktie im Börsenjahr 2022 rund 11,2 % im Plus. Das ist definitiv eine solide Basis für ein Halbjahr und einen volatilen Gesamtmarkt. Allerdings sollten wir die Aktie von General Mills nicht so einfach als Selbstläufer bezeichnen. Das Management hat in den vergangenen Jahren definitiv einige teilweise mutige Schritte getätigt. Die Konzentration ...

Den vollständigen Artikel lesen ...