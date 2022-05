Ein echter Börsencrash reißt alles mit sich. Auch einen breit gestreuten MSCI World ETF. Der passive Investor wiegt sich gerne in Sicherheit. Und tatsächlich ist der momentane Abstand zum Allzeithoch in Höhe von rund 17 % ziemlich gut zu verkraften (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 25.05.2022). Dagegen stehen viele Tech-Aktien mit 50 % oder mehr in den Miesen. Doch im Jahr 2022 kann alles passieren. Ein Börsencrash mit Verlusten von 50 % und mehr könnte auch bei einem MSCI World ETF ...

