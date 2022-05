Wie gewonnen, so zerronnen: Wohl in Vorfreude auf die neuen Geschäftszahlen hat die Aktie von Nvidia (WKN: 918422) gestern erst um +5% zugelegt. Die Ergebnisse kamen dann nachbörslich - und mit ihnen der Kater. Der Umsatzausblick schmeckte den Anlegern nicht, das Papier sackte nachbörslich um fast -7% auf 158,12 US$ ab. Nvidia mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara ist der wohl weltgrößte Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Computer, ...

