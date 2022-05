Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist erstmals ein Hybrid-Produkt aus Gold und Bitcoin von 21Shares in Kooperation mit der Vermögensverwaltungsgesellschaft ByteTree auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der 21Shares Bytetree BOLD ETP (ISIN CH1146882308/ WKN A3GYXW) biete Anleger*innen erstmals die Möglichkeit, gleichzeitig in die Wertentwicklung von Gold und Bitcoin zu investieren. Dabei liege der Schwerpunkt auf Gold mit zurzeit 85 Prozent; die restlichen 15 Prozent würden durch Bitcoin abgedeckt. Die Zusammensetzung des hybriden Produktes aus dem Edelmetall Gold und der Kryptowährung Bitcoin werde jeden Monat in Abhängigkeit von der relativen Volatilität der beiden Anlageklassen angepasst. Wenn einer der beiden Vermögenswerte weniger volatil sei als der andere, würden die Anleger*innen ein größeres Engagement in diesem Vermögenswert erhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...