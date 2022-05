ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal nach Daten zur Stahlproduktion im April auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Weltweit sei die Stahlproduktion im Vergleich zum März um 4,6 Prozent gestiegen und sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,0 Prozent, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Russlands Stahlproduktion sei im Vergleich zum Vormonat und -jahr weitgehend unverändert geblieben, in der EU, im Vereinigten Königreich und den USA sei sie im Vergleich zum März dagegen gestiegen. Auch die weltweite Kapazitätsauslastung habe im Monatsvergleich wieder zugenommen. Die ArcelorMittal-Aktie zählt Jones zu seinen "Top Picks" und verwies auf hohe Ausschüttungen an die Aktionäre./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 18:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 18:50 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

