Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds von J.P. Morgan Asset Management auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - EUR Hedged (dist) (ISIN IE000YK1TO74/ WKN A3DG6X) würden Anleger*innen die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade-Rating zu partizipieren. Der ETF bilde den J.P. Morgan AM Global High Yield Multi-Factor Index ab. Er sei darauf ausgelegt, die Wertentwicklung weltweiter Unternehmensanleihen zu erfassen, bei denen bestimmte Faktormerkmale stärker ausgeprägt seien als bei ihren Vergleichsgruppen. Der strategische Multi-Faktor-Ansatz bestimme die Portfoliozusammensetzung anhand der drei gleichgewichteten Faktoren Werthaltigkeit, Dynamik und Qualität. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...