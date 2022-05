Wien (www.fondscheck.de) - Dr. Hengster, Loesch & Kollegen hat sein Vertriebsteam mit Lothar Meinke verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Er ergänze als Partner den auf die unabhängige Beratung von institutionellen Investoren in Deutschland und Österreich spezialisierten Finanzdienstleister. Der Vertriebsexperte für Private Assets in den Bereichen Immobilien, Private Debt und Erneuerbare Energien sei für die persönliche und langfristige Betreuung institutioneller Investoren, insbesondere Versorgungswerke und Pensionseinrichtungen, zuständig. ...

