Die Steinhoff Aktie auf dem Weg zur Normalität? Noch steht die Reduzierung der immensen Verschuldung und Senkung der Zinslasten, die derzeit annähernd 10% für die "alten" Unternehmensschulden betragen - rund 1 Mrd EUR jährlich - im Vordergrund. Und während die Vergleichsvereinbarungen "abgewickelt werden", schwächelt der Kurs der Steinhoff Holding Aktie. Weit entfernt von den in den letzten 12 Monaten schon gesehenen 0,32 EUR, die bei aufkommender Lösung der Schadensersatzforderungen gesehen wurden. Möglicherweise gewinnen die Zweifel an "günstigeren Refinanzierungsmöglichkeiten" in Zeiten steigender ...

