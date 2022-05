UBM CEO Thomas G. Winkler im börsenradio-Interview über die aktuellen Unsicherheiten: "Wir sind in einem Projekt-Geschäft und da gibt es unterschiedliche Abhängigkeiten. Ich habe keine Zweifel, dass wir den FAZ Tower und den Timber Pioneer plangemäß fertig stellen, da unterscheidet sich unsere Situation, trotz Supplychainproblemen, nicht wesentlich von vor Corona. Auf der anderen Seite ist auch die Beamtenschaft von Corona betroffen und mit einem unglaublichen Überhang an Anträgen konfrontiert. Wir wissen nicht genau, wann wir die Genehmigungen bekommen. Sollten wir die Baugenehmigung in der Baubergerstraße in München, wo wir die Timber Factory planen, bekommen, würden wir automatisch ein Ergebnis erzielen. Wir hätten dort ...

