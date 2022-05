DJ US-Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal um 1,5 Prozent

Von Greg Robb

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal etwas stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Wie das Bureau for Economic Analysis in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um annualisiert 1,5 Prozent, nachdem es sich im vierten Quartal um 6,9 Prozent erhöht hatte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang um 1,3 Prozent prognostiziert, nachdem in erster Veröffentlichung eine Schrumpfung um 1,4 Prozent gemeldet worden war.

Der BIP-Deflator, ein gesamtwirtschaftliches Preismaß, stieg um 8,1 Prozent nach 7,1 Prozent im Vorquartal. Die befragten Volkswirte hatten eine Bestätigung des vorläufig gemeldeten Werts von 8,0 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben. Die persönlichen Konsumausgaben wurden in der zweiten Veröffentlichung nach oben revidiert auf 3,1 Prozent von 2,7 Prozent.

