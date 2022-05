TEHERAN/DAVOS (dpa-AFX) - Irans Außenminister Hussein Amirabdollahian hofft auf ein baldiges Treffen mit seinem Kollegen aus Saudi-Arabien. "Wir haben uns mit den Saudis darauf geeinigt, dass sich Vertreter der beiden Außenministerien - oder gar auch auf Ministerebene - demnächst in einem Drittland treffen", sagte Amirabdollahian am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos in den Schweizer Alpen, wie die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete. Wenn Riad Bereitschaft signalisiere, könnten beide Länder auch wieder diplomatische Beziehungen aufnehmen. "Irans Türen stehen diesbezüglich immer offen", sagte Amirabdollahian.

Nach einem Angriff iranischer Islamisten auf die saudische Botschaft in Teheran 2016 hatte der Golfstaat die Beziehungen abgebrochen. Beide Staaten tragen ihre Rivalität durch Stellvertreterkriege aus, unter anderem im Jemen und in Syrien. Nach fast fünfjähriger diplomatischer Eiszeit gab es jüngst eine Annäherung zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran. Im Irak fanden mehrere Gesprächsrunden statt. Zudem schickte der Iran wieder Diplomaten nach Saudi-Arabien. Präsident Ebrahim Raisi betonte mehrfach, dass Beziehungen zu den Nachbarn - insbesondere zu Saudi-Arabien - für regionalen Frieden und Ölexport enorm wichtig seien./fmb/cir/arb/DP/he