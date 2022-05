Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Welt befindet sich in einer Phase inflationären Preisauftriebs, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Das gelte ohne Ausnahme. Die den Konsumentenpreisen zeitlich vorauseilenden Preisindices würden noch schneller als die Verbraucherpreise steigen, sodass auch in den nächsten Quartalen die Inflationsraten hoch bleiben würden. In den OECD-Ländern lägen die Konsumentenpreise zurzeit 8,8% über dem Vorjahr. Vor einem Jahr sei die Inflationsrate noch 2,4% gewesen. Ein Fünftel aller Länder berichte über zweistellige Inflationsraten, die höchste in der Türkei bei 61,1%. ...

