Nachdem der Kurs der HelloFresh-Aktie in den letzten Monaten seit November letzten Jahres Von 97,50 Euro auf gerade einmal 30,60 Euro korrigiert hatte, kam es im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone aus Sommer 2020 zu deutlichen Bremsspuren in dem Wertpapier, hierauf wurde bereits in der technischen Besprechung vom 2. Mai 2022: "HelloFresh: Deutliche Bremsspuren" hingewiesen. Nun kristallisiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...