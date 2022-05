Stuttgart (ots) -Es ist das Verdienst des Youtubers Rezo, dass er all das nun verdichtet und gut belegt in ein halbstündiges Video gepackt hat, an dessen Ende nur ein Resümee stehen kann: Diese Sendung gehört weg.Dass Rezo Entscheider ins Schwitzen bringen kann, hat er mit dem Video "Die Zerstörung der CDU" bewiesen. Er nahm darin zur Europawahl 2019 die Klimapolitik der Union fundiert auseinander und erreichte Millionen. Seine Reichweite bei jungen Menschen könnte nun auch Druck auf Verantwortliche aufbauen. Rezo hat seine Follower indirekt aufgefordert, "GNTM" zu canceln, also dessen Absetzung zu fordern, aber eben auch, die Show ganz einfach nicht mehr anzuschalten.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5232419