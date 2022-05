NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag anfängliche Gewinne ausgeweitet. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,03 US-Dollar. Das waren 3,01 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 3,80 Dollar auf 114,17 Dollar zu.

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten stützte auch die Ölpreise. Diese bewegen sich seit einiger Zeit auf hohem Niveau zwischen Angebotsrisiken und Nachfragesorgen. Angetrieben werden sie von einem deutlich verminderten Angebot aus Russland infolge scharfer westlicher Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs. Belastung geht von der strengen Corona-Politik Chinas aus, die die Wirtschaft des Landes und den Welthandel bremst./jsl/he