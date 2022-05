DJ XETRA-SCHLUSS/DAX fest - Aufwärtsbewegung gewinnt an Breite

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Feiertag Christi Himmelfahrt deutlich nach oben gegangen. Der DAX schloss nach einem gemächlichen Start in den Tag 1,6 Prozent höher mit 14.231 Punkten. Am Nachmittag sorgte die fest tendierende Wall Street zusätzlich für steigendes Kaufinteresse.

Positiv wurde an der Börse zum einen das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gewertet. Es wurde dahingehend interpretiert, dass zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte praktisch angekündigt sind und die Notenbank in der Zeit danach dann Spielraum hat, flexibel zu agieren, vor allem mit Blick auf die Konjunkturentwicklung und die Gefahr einer harten Landung. Damit seien außerdem teils erwartete Schritte um 75 Basispunkte vom Tisch.

Das befeuerte hoch bewertete und deswegen als besonders zinssensitiv geltende Aktien wie Hellofresh (+6,2%), Delivery Hero (+9,2%) oder auch Zalando (+10,2%). Zur guten Stimmung für den Einzelhandelssektor insgesamt dürften daneben ein britisches Hilfspaket für die Konsumenten sowie gute Zahlen von US-Einzelhändlern beigetragen haben.

Zudem wurde die Stimmung davon gestützt, dass der Lockdown in Schanghai nun in kleinen Schritten wieder aufgehoben wird und damit die Wirtschaft wieder an Fahrt aufnehmen kann.

Als potenzielle Gewinner werden hier die Aktien von Puma (+5,0 %), und Adidas (+2,7%) gesehen, weil deren Artikel so in den Geschäften wieder verfügbarer werden dürften.

Bayer mit erhöhtem Kursziel gefragt

Bayer legten um 3,3 Prozent zu auf 65,90 Euro, nachdem die Analysten der Citigroup die Aktie mit einem Kursziel von 106 Euro zum Kauf empfohlen haben. Die Citigroup sieht für den Blutverdünner Asundexian ein deutlich höheres Potenzial als der Konsens.

Im MDAX stiegen Freenet mit einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs um 4,6 Prozent. Evonik, Lanxess und Sixt wurden ex Dividende gehandelt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 59,0 (Vortag: 65,1) Millionen Aktien im Wert von rund 2,95 Milliarden Euro. Es gab 35 Kursgewinner und nur 5 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.231,29 +1,6% -10,41% DAX-Future 14.233,00 +1,5% -10,22% XDAX 14.240,08 +1,3% -10,15% MDAX 29.430,27 +1,1% -16,21% TecDAX 3.096,54 +1,3% -21,01% SDAX 13.549,59 +2,0% -17,45% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 153,38 -54 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 35 5 0 2.953,7 59,0 65,1 MDAX 39 11 0 436,8 24,8 37,4 TecDAX 28 2 0 547,1 19,6 31,2 SDAX 61 8 1 122,7 8,5 15,1

May 26, 2022

