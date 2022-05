Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Starke US-Börsen schieben Dax weiter nach oben Der Dax hat am Donnerstag mit klaren Gewinnen den Feiertagshandel zu Christi Himmelfahrt beendet. Der deutsche Leitindex schloss mit einem Plus von 1,59 Prozent auf 14 231,29 Punkte, dabei profitierte er wie schon am Vortag auch von guten Vorgaben der Wall Street. weiterlesen Rohstoffe Ölpreise weiten Gewinne aus Die Ölpreise haben am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...