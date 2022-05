The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.05.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2022



ISIN Name

AU000000FNT5 FRONTIER RESOURCES LTD

CA87588V1085 TANTALEX RESOURCES CORP.

NO0005668905 TOMRA SYSTEMS ASA NK 0,5

TOMRA SYSTEMS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de