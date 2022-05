NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag an die Vortagesgewinne angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,79 Prozent auf 32 696 Punkte. Damit könnte der Leitindex den im April begonnenen Abwärtstrend nun hinter sich lassen. Unterstützend wirkt nach Aussage von Börsianern wie schon am Vortag, dass das Protokoll der US-Notenbank Fed keine Hinweise auf noch aggressivere Schritte zur Bekämpfung der hohen Inflation in den USA gegeben hatte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,15 Prozent auf 4064 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 3,02 Prozent auf 12 305 Punkte zu. Die zahlreichen Wachstumstitel im Index hatten in den vergangenen Wochen besonders stark unter der Aussicht auf kräftige Zinserhöhungen gelitten.

Das Protokoll der US-Notenbank beruhige zunächst einmal die Nerven, da es weitere Zinserhöhungen um 0,50 Prozentpunkte im Juni und Juli signalisiert habe, bevor im September eine Pause eingelegt werde, kommentierte Jeffrey Halley, Marktanalyst beim Broker Oanda Asia Pacific. Die am Markt gefürchtete Zinserhöhung um 0,75 Punkte "stand nicht mehr auf der Tagesordnung" der Fed.

Im Fokus standen Aktien aus dem schwer gebeutelten Technologiesektor. So büßten Apple anfangs mehr als zwei Prozent ein, holten die Verluste aber wieder auf und lagen zuletzt mit 2,4 Prozent im Plus. Insidern zufolge zweifelt der iPhone-Hersteller am Anstieg der Verkaufszahlen für sein Smartphone im laufenden Jahr.

Medtronic büßten fünf Prozent ein. Der Hersteller von Medizintechnik setzte im vierten Geschäftsquartal weniger um als erwartet.

Neues gab es zudem zu Broadcom und dessen Interesse an VMWare . Der Chipkonzern einigte sich mit dem Software-Anbieter auf eine Übernahme für rund 61 Milliarden US-Dollar. Papiere von Broadcom und VMWare gewannen jeweils knapp vier Prozent.

Kursrallys legten einige Aktien aus dem klassischen Einzelhandel hin. Die Quartalszahlen von Macy's, Dollar Tree und Dollar General übertrafen die in den vergangenen Wochen stark gesunkenen Erwartungen. Die Kurse schnellten daraufhin um 14 bis 20 Prozent nach oben. Die Papiere des chinesischen Internet-Händlers Alibaba stiegen um 14,5 Prozent. Die Lockdowns in China hatten die Verbraucher jüngst wieder verstärkt in das Online-Shopping getrieben.

Größter Verlierer im Nasdaq 100 waren die Aktien von Kraft Heinz . Eine Verkaufsempfehlung der Bank UBS für die Papiere des Lebensmittelriesen drückte den Kurs um mehr als sieben Prozent nach unten. Außerdem hat der zweitgrößte Anteilseigner 3G Capital ein Paket von 88 Millionen Aktien an außenstehende Investoren weitergereicht./bek/he

