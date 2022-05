Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat am Vatertag seine sonnige Seite gezeigt und die gute Stimmung für einen kleinen Anstieg genutzt. Die Erholungsphase dürfte noch eine Weile andauern. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Die lila 5 bildet - ausgehend von 8612 einen Impuls (normale Beschriftung) ...

