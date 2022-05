Ein Gesetzesentwurf sollte die Besteuerung von Kryptowährungen in Portugal regeln. Allerdings lehnte das Parlament ein solches Gesetz vorerst ab. Bisher ist Portugal steuerrechtlich ein Paradies für Krypto-Investoren. So ist es möglich, auf die Zahlung von Steuern auf Krypto-Gewinne zu verzichten, solange diese kein Primär- oder Sekundäreinkommen darstellen. Das soll sich nach Ansicht einiger portugiesischer Politiker in Zukunft ändern. Diese hatten erst kürzlich einen Gesetzesentwurf eingereicht, der die Besteuerung von Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...