Escrick, England (ots/PRNewswire) -Der 12-V-iFlex-Rasenmäher und -Rasentrimmer von Yard Force ist bei den DIY Week Awards 2022 mit der Auszeichnung "sehr empfehlenswert" als "Gartenprodukt des Jahres" gewürdigt worden.Die im London Tower Hotel verliehenen Auszeichnungen wurden mit Spannung erwartet und die Teilnehmer der einzelnen Kategorien lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Laut der Jury ist der iFlex eine innovative Lösung für kleinere Rasenflächen. Gelobt wurde insbesondere sein geringes Gewicht.Er ist kleiner als herkömmliche Rasenmäher und wiegt nur 5,5 kg und eignet sich damit besonders für kleinere Rasenflächen bis 50 m². Der einzigartige, mehrfach drehbare Griff bietet dem Benutzer volle Bewegungsfreiheit und Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Mähen in schwer zugänglichen Bereichen des Gartens. Außerdem kann er leicht vom Rasenmäher zum Rasentrimmer und zur Heckenschere umgebaut werden. Dank der All-in-One-Funktion benötigen Sie nur diesen einen Artikel, um fast Ihre gesamte allgemeine Gartenarbeit zu erledigen, und das bedeutet natürlich auch weniger Stauraum.Der iFlex-Rasenmäher ist Teil der größeren iFlex 12V Akku-Serie, die entwickelt wurde, um eine einfache und bequeme Gartenarbeit und Rasenpflege in kleineren Gärten zu ermöglichen.Informationen zu den DIY Week AwardsDie DIY Week Awards sind eine führende, branchenweit anerkannte Preisvergabestelle für herausragende Leistungen in den Bereichen Heimwerker und Garten. Sie zeichnet seit über 20 Jahren zukunftsorientierte Unternehmen, innovative Produkte und inspirierende Menschen aus. Der DIY Week Award ist mittlerweile ein renommiertes Gütesiegel der Branche und die Preisverleihung selbst ein fester Termin im Kalender eines jeden Branchenprofis.Informationen zu Yard ForceYard Force ist eine international anerkannte Marke mit jahrelanger Branchenerfahrung und Fachkenntnissen, die sich auf benzinbetriebene, elektrische und akkubetriebene Gartengeräte spezialisiert hat. Yard Force eine umfassende Palette an Gartengeräten mit einzigartigen und innovativen Technologien und ergonomischem Design, die sich durch Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und hohe Leistung auszeichnen.Pressekontakt:Yinlu Lin,linyinlu@sumec.com.cn,+86 25-5863-8031Original-Content von: Yard Force, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131989/5232460