Die neuen Lösungen unterstützen die Mission des Unternehmens, die Zukunft durch intelligente Fertigung zu gestalten.

SoftServe, eine führende digitale Autorität und Beratungsfirma, wurde als Servicepartner für zwei neue Google Cloud-Fertigungslösungen ausgewählt. Die Lösungen Manufacturing Data Engine und Manufacturing Connect wurden Anfang dieses Monats auf dem virtuellen Google Cloud Manufacturing Spotlight Event bekannt gegeben und sind darauf ausgelegt, digitale Transformationsprojekte im Fertigungssektor zu beschleunigen und zu skalieren.

Im Rahmen der Partnerschaft mit Google Cloud lieferte SoftServe wertvolles Feedback bei der Entwicklung der Lösungen, von der frühen Implementierung bis zur Markteinführung. Manufacturing Data Engineist eine End-to-End-Lösung, die Fabrikdaten auf der marktführenden Datenplattform von Google Cloud verarbeitet, kontextualisiert und speichert und so eine Blaupause für die Daten liefert.Manufacturing Connectist eine Fabrik-Edge-Plattform, die gemeinsam mit Litmus Automation entwickelt wurde und sich schnell mit allen Fertigungsanlagen und Industriesystemen verbindet und Daten von diesen an Google Cloud überträgt.

"Als lösungsorientiertes Unternehmen sind wir sehr stolz darauf, mit Google Cloud zusammenzuarbeiten und unseren Kunden im Fertigungssektor modernste Technologie zur Verfügung zu stellen", so Volodymyr Semenyshyn, President, EMEA bei SoftServe. "Unser Partnerportfolio ist stark und strategisch, und diese Partnerschaft mit Google Cloud ermöglicht es uns, unsere Sachkompetenz in Big Data und künstlicher Intelligenz zu nutzen, um unseren Fertigungskunden hochwertige Lösungen anzubieten."

Der globaler Wettbewerb und die schnelllebigen Nachfragemuster stellen heutzutage die größten Herausforderungen für die Hersteller dar. SoftServe lieferte Input für die Entwicklung der Lösungen Manufacturing Data Engine und Manufacturing Connect von Google Cloud, die es den Herstellern ermöglichen, industrietaugliche Lösungen zu erstellen, die auf Big Data und künstlicher Intelligenz basieren, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Leistung zu optimieren. Im Gegensatz zu vielen bereits bestehenden Lösungen stellen die neuen Google Cloud-Lösungen den Ingenieuren Schlüsselfunktionen direkt zur Verfügung und ermöglichen es ihnen so, Erkenntnisse mit fundierter Sachkompetenz zu kombinieren, was zu besseren Ergebnissen und zum Erreichen von Zielen führt.

SoftServe ist ein Google Cloud-Partner mit umfassender und anerkannter Sachkompetenz in der Nutzung von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Datenanalysen für Kunden. SoftServe wurde zusätzlich zum 2020 Google Cloud Global Specialization Partner of the Year Machine Learning mit fünf Google-Spezialisierungen ausgezeichnet.

Um mehr über die Partnerschaft von SoftServe mit Google Cloud und die Einführung dieser innovativen Lösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte die Partnerschafts-Website.

Über SoftServe

SoftServe beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 41 Zentren, Niederlassungen und Kundenstandorten auf der ganzen Welt und verfügt über eine bewährte Erfolgsbilanz in den Bereichen Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, High-Tech (ISVs), Fertigung und Energie. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein umfassendes Know-how in den Bereichen Softwaretechnik, Cloud und DevOps, Big Data und Analytik, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Internet der Dinge, Experience Design und Plattformen, Extended Reality (XR) und Robotik aus.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einem einfühlsamen, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten.

