Mit den Technical Analyst Awards werden die besten Leistungen in den Bereichen Marktforschung, Finanzdaten, Software und künstliche Intelligenz ausgezeichnet. Bei der Ausgabe 2022 wurde Trading Central von Branchenkollegen in drei Kategorien zum Gewinner erklärt: Best AI Product (bestes KI-Produkt), Most Innovative New Product (innovativstes neues Produkt) und Best Multi-Asset Data Provider (bester Multi-Asset-Datenanbieter).

Die Suite von einbettbaren Apps und APIs von Trading Central unterstützt die weltweit führenden Online-Broker-Plattformen, um Investoren und aktive Trader bei ihren Entscheidungen zu helfen. Wir sind stolz darauf, dafür ausgezeichnet zu werden, dass wir uns unermüdlich selbst herausfordern, innovativ sind und die Branche aufmischen.

TC Market Buzz wird als bestes KI-Produkt ausgezeichnet

Weniger lesen, mehr wissen

TC Market Buzz nutzt künstliche Intelligenz, um aus den Millionen von Schlagzeilen, Social-Media-Posts und Artikeln, die jeden Tag online gestellt werden, einen Sinn zu machen. Es ersetzt statische Schlagzeilen durch einfache, ansprechende und informative Datenvisualisierungen.

Nutzer können:

anhand des Nachrichtenvolumens erkennen, welche Instrumente gerade besonders gefragt sind

die meistdiskutierten Themen für ein Instrument einsehen

Berichte mit Artikeln von führenden Nachrichtenanbietern auf Fakten prüfen

TC Fundamental Insight wird als innovativstes neues Produkt ausgezeichnet

Die Zukunft der Fundamentaldaten

Fundamental orientierte Anleger müssen Berge von Unternehmensinformationen verarbeiten, die von börsennotierten Unternehmen veröffentlicht werden. Fundamental Insight bietet einfache Interpretationen komplexer Finanzdaten, um den Nutzern zu helfen, intelligente Entscheidungen zu treffen.

TC Quantamental Rating: Ein umfassender Überblick über die Entwicklung einer Aktie.

Target Price: Eine Prognose, auf welchem Kursniveau eine Aktie in 12 Monaten landen könnte.

Nowcasting: Ein makroökonomischer Indikator für Einblicke in die Vermögensallokation, Sektorrotation und Preisbewegungen.

Trading Central wird als bester Multi-Asset-Datenanbieter ausgezeichnet

One-Stop-Shop für Investitionsentscheidungen

Die Analysen von Trading Central sind leistungsstarke Werkzeuge zur Kundengewinnung, -bindung und -kontrolle. Die Suite unterstützt Nutzer aller Qualifikationsstufen, die mit Aktien, Währungen, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr handeln. Die Analysen von Trading Central helfen Anlegern, Chancen zu entdecken und zu bewerten, Trades zu timen, mehr über die Finanzmärkte zu erfahren und Risiken zu managen.

Alain Pellier, CEO von Trading Central, sagt: "Diese Auszeichnungen heben neue Produkte und analytische Fähigkeiten hervor, die Trading Central im vergangenen Jahr eingeführt hat. In unserem Bestreben, Maklerunternehmen als One-Stop-Shop für die Entscheidungsfindung bei Investitionen zu unterstützen, sind wir stolz darauf, von den Technical Analyst Awards als führend in dieser sich ständig verändernden Branche ausgezeichnet zu werden."

Trading Central hat erst kürzlich bei den Fintech Breakthrough Awards in der Kategorie Financial Research Data Innovation gewonnen.

Erfahren Sie mehr über die Lösungen von Trading Central.

