Am 16. März 2022 schloss Medisca, ein weltweiter Anbieter von pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Ausrüstungen, eine Exklusivvereinbarung mit SUANFARMA, einem europäischen Hersteller und Vertreiber von pharmazeutischen Inhaltsstoffen, über die weltweite Lieferung und den Vertrieb des Schilddrüsenpulvers Thyroid Powder, USP, und nutzte dabei seine exklusiven Partnerschaft mit dem Pharmahersteller Sichuan Deebio Pharmaceutical Co., Ltd (Deebio).

"Das Eingehen einer Partnerschaft mit Deebio im Juni 2021 war ein großer Meilenstein für die Compounding-Pharmabranche, da wir damit die Belieferung mit qualitativ hochwertigem Schilddrüsenpulver für den US-Markt sichern und stabilisieren konnten", so Panagiota Danopoulos, Senior Vice President of Global Strategy Innovation bei Medisca.

"Nachdem wir auf den Markt gegangen sind, haben wir sofort bemerkt, dass die Nachfrage nach Schilddrüsenpulver über unsere üblichen Vertriebskanäle hinausging und auch Compounding-Apotheken Bedarf äußerten", so Danopoulos weiter. "Und wir haben die Kapazitäten, das Liefervolumen zu erhöhen, um diesen Inhaltsstoff für verschiedene Märkte, Kanäle und Patienten auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Durch unsere Partnerschaft mit SUANFARMA können wir diesen Bedarf jetzt erfüllen."

Da Medisca SUANFARMA bereits als bestehender Partner und Lieferanten von Inhaltsstoffen schätzt, bedeutete der Abschluss dieser Vereinbarung mit SUANFARMA die Stärkung einer gewachsenen symbiotischen Beziehung zwischen zwei Unternehmen, die sich erstklassiger Qualität, erstklassigem Service und erstklassigem Preis verschrieben haben.

"Die gesetzten Qualitätsstandards, die geschaffene Transparenz und das gemeinsame Engagement von Medisca und Deebio haben uns das Vertrauen gegeben, Medisca als unseren Hauptlieferanten für Schilddrüsenpulver, USP zu wählen", so Gustavo Adolfo Porras, Head of Sales, North America bei SUANFARMA. "Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer engen Beziehung zu Medisca."

Für Medisca ist das Ziel klar es gilt, weltweiten Zugang zu qualifizierte Produkten durch den Aufbau strategischer Partnerschaften zu schaffen, die sich an denselben Qualitäts-, Konsistenz- und Erschwinglichkeitsstandards orientieren, die Medisca auszeichnen.

Medisca ist nach wie vor der führende Lieferant des Schilddrüsenpulvers Thyroid Powder, USP an Compounding-Apotheken. Hier online zu kaufen.

SUANFARMA wird jetzt den Vertrieb in Richtung Lieferung von Schilddrüsenpulver, USP von Medisca an andere Kanäle und Märkte optimieren.

Über MEDISCA

MEDISCA ist ein weltweit führender Anbieter im Gesundheitswesen mit einer etablierten Präsenz in den Bereichen pharmazeutisches Compounding und Fortschritten in wissenschaftlichen Laboren, Kosmetika und anderen Gesundheitsbranchen. Seit über 30 Jahren bedient MEDISCA Apotheken und verbundene Gesundheitsinstitutionen mit modernsten Angeboten und einem einsatzfreudigen Engagement durch die Entwicklung eines weltweiten Netzes für personalisierte Medizin. Über echte Beziehungen, sorgenfreie Erlebnisse, praktische Verfahren und strategische globale Partnerschaften bietet MEDISCA hochwertige und innovative Produkte, branchenführende Dienstleistungen und erstklassige Supportsysteme. Weitere Informationen über Medisca erhalten Sie unter www.medisca.com und folgen Sie uns auf Twitter unter @medisca.

Über SUANFARMA

SUANFARMA wurde 1993 gegründet und ist ein B2B-Life-Science-Partner mit Spezialisierung auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Inhaltsstoffen für die pharmazeutische, veterinärmedizinische und nutrazeutische Industrie. Seine Einrichtungen entsprechen den höchsten geltenden Vorschriften in der pharmazeutischen Industrie. Unterstützt durch ein konsolidiertes, starkes Vertriebsnetz mit 12 lokalen Niederlassungen an strategisch günstigen Standorten in der ganzen Welt betreut SUANFARMA mehr als 3.000 aktive Kunden in über 70 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.suanfarma.com.

