Der bärische Markt befindet sich weiter auf Talfahrt. Tech-Unternehmen wie Snap Inc. mussten Kursrückgänge von 31% verkraften. Eine Alternative zu den High Growth Werten sind biowissenschaftliche Acceleratoren wie XPhyto Theraopeutics Inc. Sie setzen auf die richtigen Partner und Geldmittel, um Biotech-Produkte schneller als üblich in den Markt zu bringen. Immer noch mit einer Notfallzulassung ist BioNTech am Start für einen Corona-Impfstoff. Sowohl die Deutsche Stiko als auch Partner Pfizer in den USA haben nun Kinder im Visier für eine Impfung gegen Covid-19.

