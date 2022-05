Allmählich scheint sich die Lage beim Währungspaar Euro zum polnischen Zloty nach den Kurskapriolen seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine zu normalisieren, der Wert ist in seinen ursprünglichen Aufwärtstrend wieder eingetreten und versucht offenbar an den Januarhochs eine Stabilisierung herbeizuführen. Anzeichen hierfür liefert die Tageskerze vom Mittwoch in Form eines Dojis. Noch kann ...

