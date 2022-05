Tianqi Lithium Energy Australia (TLEA) hat die Produktion von Lithium in Batteriequalität in Australien gestartet. Der unterversorgte Lithiummarkt dürfte dies begrüßen und derweil auf weitere Produktionsstarts hoffen. Im Blickpunkt stehen dabei zunehmend auch die kanadischen Hartgesteinvorkommen. Tianqi gab vor wenigen Tagen den Start der Produktion in dem westaustralischen Projekt Kwinana bekannt. Produziert wird Lithiumhydroxid in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...