Es ist schon absolut erstaunlich, wie anziehend Gold auf die meisten Menschen wirkt. Aber was Schmuck aus Gold betrifft, kann ich das durchaus nachvollziehen. Doch in Gold sehen viele auch noch etwas anderes. Sie betrachten das Edelmetall nämlich als sicheren Hafen in Krisenzeiten. Allerdings geht es dabei nicht immer nur um eine reine Absicherung für den Krisenfall. Vielmehr spekulieren viele Anleger darauf, dass, wenn so wie jetzt gerade wieder schlechte Nachrichten die Investoren in Angst versetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...