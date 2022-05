RWE-Calls mit 76% Chance bei Erreichen des alten Hochs

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) erreichte nach einem lang anhaltenden Kursanstieg am 20.5.22 bei 43,97 Euro den höchsten Kurs seit mehr als zehn Jahren. Danach setzte die in England in Erwägung gezogene Sondersteuer auf sehr hohe Gewinne von Stromerzeugern den Aktienkurs unter Druck. Auch am 27.5.22 startet die Aktie schwach in den Handel. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte sie bei 40,95 Euro.

Da die Energiekonzerne eine eventuelle Sondersteuer überkompensieren könnten, bekräftigten die Experten von JP Morgan Chase mit einem Kursziel von 60 Euro ihre Kaufempfehlung für die RWE-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen wieder das vor einigen Tagen verzeichnete Hoch im Bereich von 44 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 44 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis 44 Euro, Bewertungstag 15.7.22, BV 0,1, ISIN: DE000DW1QMM2, wurde beim RWE-Aktienkurs von 40,95 Euro mit 0,15 - 0,16 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 44 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,25 Euro (+56 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,102 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,102 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD437Q2, wurde beim RWE-Kurs von 40,95 Euro mit 0,32 - 0,33 Euro taxiert.

Wenn die RWE-Aktie in nächster Zeit auf 44 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,58 Euro (+76 Prozent) erhöhen - sofern die RWE-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,251 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,251 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH9KR06, wurde beim RWE-Kurs von 40,95 Euro mit 0,48 - 0,49 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 44 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,77 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de