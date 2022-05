Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationserwartungen sind zuletzt gesunken, obwohl die Ölnotierungen wegen der erhöhten Risikoprämie auf hohem Niveau liegen, so die Analysten der Helaba.Die Inflationssorgen seien geringer geworden, weil die Zinserwartungen vor allem in der Eurozone zugenommen hätten, aber auch weil die konjunkturellen Perspektiven getrübter erscheinen würden. Letzteres gelte vor allem mit Blick auf die zuletzt veröffentlichten US-Daten und China. Zwar würden regionale US-Stimmungsbarometer und US-Neubauverkäufe eher in die zweite Reihe des Datenkalenders gehören, säten aber dennoch Zweifel am für die FED eingepreisten Zinspfad. Diese widersprüchlichen Einflüsse würden für eine erhöhte Volatilität in zahlreichen Marktsegmenten sorgen. ...

