Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gefallen, so die Analysten der Nord LB.Auch die Kurse der US-Staatsanleihen seien am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gedreht.Das ifo-Beschäftigungsbarometer sei im Mai auf 104,0 (April: 102,8) Punkte gestiegen. "Die robuste Wirtschaftsentwicklung in Deutschland zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt", habe es geheißen. Personal werde v.a. im Maschinenbau und in der Elektroindustrie gesucht. Bei den Dienstleistern sei sogar der höchste Wert seit Oktober 2018 erreicht worden: Nach Wegfall der Corona-Beschränkungen würden Tourismus und Gastgewerbe händeringend Personal suchen. ...

