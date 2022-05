Über die operative Entwicklung, die Einschätzung der Analysten und das Branchenumfeld hat DER AKTIONÄR bei Aixtron zuletzt eingehend berichtet. Die auf allen Ebenen guten Aussichten zeigen sich auch im Chart. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von fast 50 Prozent zu Buche - und das nächste Kaufsignal ist bereits in Arbeit.Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner hat Aixtron seinen Marktanteil an Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie (MOCVD) 2021 das sechste Jahr in Folge auf nun 75 Prozent ...

