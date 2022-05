Der nachstehende Kommentar befasst sich mit dem europäischen Bürosektor und den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) auf Büros in CMBS sowie mit den sich abzeichnenden Trends für flexible Arbeitsmodelle.

"Auch wenn der gemeldete Rückgang des Büroflächenumsatzes und der Anstieg der Leerstandsquoten auf einen Abwärtstrend auf dem Markt hindeuten, lassen sich die gemeldeten Zahlen größtenteils dadurch erklären, dass während des Lockdowns keine Nutzerbewegungen zu verzeichnen waren, was zu Verzögerungen bei der Übernahme durch die Nutzer und zu einem leichten Anstieg des Angebots führte. Unserer Meinung nach werden die Infrastruktur, die Annehmlichkeiten in der Umgebung und die Fokussierung auf Gebäude mit ökologischem oder sozialem Anspruch eine viel größere Rolle dabei spielen, die Menschen wieder in die Büros zu bringen", so Dinesh Thapar, Vice President of European CMBS von DBRS Morningstar

DBRS Morningstar geht davon aus, dass der Kreditausblick für CMBS-Transaktionen, die durch Büroimmobilien besichert sind, stabil bleibt, mit gewissen Gegenströmungen, die sich noch nicht in den Daten widerspiegeln. Die Pandemie hat das Verhalten der Büroangestellten schlagartig verändert, und einige halten an der Flexibilität der Telearbeit fest. Arbeitgeber motivieren ihre Mitarbeiter mit "Zuckerbrot und Peitsche", wieder ins Büro zurückzukehren. Umweltfreundliche Räumlichkeiten mit besserer und moderner Infrastruktur sind ein Ansatz, der in einigen europäischen Ländern zu beobachten ist. Auf der anderen Seite sind die steigenden Lebenshaltungskosten und bestimmte Gewohnheiten, die mit der Arbeit im Home Office verbunden sind, schwer zu überwinden in einem Markt, in dem mehr Arbeitsplätze angeboten werden und die Arbeitslosigkeit so niedrig ist wie nie zuvor. DBRS Morningstar geht davon aus, dass die Nachfrage nach Büroflächen insgesamt zwar zurückgehen dürfte, dass aber die Nachfrage der Nutzer nach intelligenten, nachhaltigen Büros der Klasse A steigen und die Mietdauer für diese Art von Produkten weiterhin langfristig ausgelegt sein wird. Wir werden auch in Zukunft eine weitere Vergrößerung der Kluft zwischen erstklassigen, nachhaltigen Büroflächen und Subprime-Büros erleben, wobei ESG-Kriterien (insbesondere Umweltkriterien, aber auch soziale Faktoren) zunehmend zu einem Alleinstellungsmerkmal werden. Dies könnte Value-Add-Investoren mit Geschäftsplänen zur Modernisierung älterer Büroflächen und zur Erzielung höherer Mieten weitere Chancen eröffnen, insbesondere in einem Umfeld steigender Zinssätze mit potenzieller Auswirkung auf die Cash-on-Cash-Renditen.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Bericht abzurufen: https://www.dbrsmorningstar.com/research/397313/cmbs-european-office-sector-and-the-impact-of-flexible-working

Die Unternehmensgruppe DBRS Morningstar besteht aus DBRS, Inc. (Delaware, U.S.) (NRSRO, DRO-Tochter); DBRS Limited (Ontario, Kanada)(DRO, NRSRO-Tochter); DBRS Ratings GmbH (Frankfurt am Main)(EU CRA, NRSRO-Tochter, DRO-Tochter); und DBRS Ratings Limited (England and Wales)(UK CRA, NRSRO-Tochter, DRO-Tochter). Weitere Informationen über aufsichtsrechtliche Registrierungen, Anerkennungen und Zulassungen der Unternehmensgruppe DBRS Morningstar finden Sie unter: https:// www.dbrsmorningstar.com/research/highlights.pdf.

Die Unternehmen der Gruppe DBRS Morningstar sind 100-prozentige Tochtergesellschaften von Morningstar, Inc.

