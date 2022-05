WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:Montag, 30.05.2022(Nr. 218) Außenhandelspreise, April 2022(Nr. 219) Nominallohn-/Reallohnindex, 1. Quartal 2022 (Vierteljährliche Verdiensterhebung)(Nr. 220) Tarifverdienste (Vierteljährlicher Tarifindex), 1. Quartal 2022(Nr. N 033) Zum Weltnichtrauchertag (31.05.2022): Raucherspezifische Erkrankungen und Tabakkonsum, Jahre 2000-2020/2021(Nr. 221) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Mai 2022 (im Laufe des Tages)Dienstag, 31.05.2022(Nr. 222) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), April 2022(Nr. 223) Einkommensmillionärinnen und -millionäre in Deutschland, Jahr 2018(Nr. N 034) Außenhandel mit Pflanzendrinks und Produktion von Trinkmilch, Jahr 2021(Nr. 224) Deutschlandstipendien, Jahr 2021(Nr. 22) Zahl der Woche zum Internationalen Kindertag (01.06.2022): Kinderanteil an der Bevölkerung in Deutschland und der EU, Jahresbeginn 2021Mittwoch, 01.06.2022(Nr. 225) Einzelhandel (Umsatz), April 2022Donnerstag, 02.06.2022(Nr. 226) Heizungen in neuen Wohngebäuden nach Energieträgern, Jahr 2021(Nr. 227) Fischerzeugung in Aquakulturbetrieben, Jahr 2021Freitag, 03.06.2022(Nr. 228) Außenhandel, April 2022(Nr. 229) Zum internationalen Tag der Umwelt (05.06.2022): Abfallaufkommen in Deutschland, Jahr 2020(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5232666