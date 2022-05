Berlin (www.anleihencheck.de) - Nach zweieinhalb Jahren Pandemiepause versammeln sich in diesen Tagen wieder die globale Wirtschaftselite und zahlreiche Regierungsvertreterinnen und -vertreter beim Weltwirtschaftsforum in Davos, so Marthel Edouard von der Weberbank.Wie bei jedem der 51 Treffen zuvor solle es auch in diesem Jahr um die ganz großen Themen rund um Politik und Wirtschaft gehen. Es sei zu erwarten gewesen, dass die Konferenz ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges und seiner sicherheitspolitischen sowie wirtschaftlichen Auswirkungen stehen würde. Insofern habe man gespannt sein dürfen zu erfahren, welche neuen Einschätzungen die anwesenden Notenbanker und Volkswirte zum Verlauf der globalen Konjunktur in diesem Jahr haben würden. Die Vertreter des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank hätten ihre Aussagen aus den vergangenen Wochen erneuert, wonach sie keine globale Rezession erwarten würden. Die Konjunktur sei robust und könne steigende Leitzinsen gut verkraften, so der Tenor in Davos. ...

