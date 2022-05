Linz (www.anleihencheck.de) - Auch Australien ist von einer hohen Inflation betroffen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ein Bericht über Einzelhandelsumsätze zeige aber, dass Australiens Verbraucher der steigenden Inflation die Stirn bieten könnten. Der Devisenmarkt erwarte von der Australischen Notenbank (Reserve Bank of Australia) unter diesen Voraussetzungen weitere Zinserhöhungen, die nächste bereits im Juni. Das Währungspaar EUR/AUD (Australischer Dollar) bewege sich momentan seitwärts im Bereich von 1,4900 bis 1,5200. (27.05.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...