Die physische SIM-Karte könnte in Smartphones bald ausgedient haben. Erste Netzbetreiber erleichtern die Nutzung der E-SIM und verzichten etwa auf das Scannen des QR-Codes. Man munkelt, das iPhone 14 wird ohne SIM-Kartenslot auskommen. Bei der E-SIM - kurz für Embedded SIM - handelt es sich um eine programmierbare SIM-Karte, die in einigen Smartphone-Modellen integriert ist. Die Technik soll langfristig die physische Nano-SIM-Karte zum (fummeliegen) Einlegen in den Kartenlot ersetzen. Die ersten Smartphone-Modelle mit E-SIM sind 2018 mit Googles Pixel 3 und Apples iPhone Xs auf den Markt gekommen. Auch Tablets und Smartwatches...

