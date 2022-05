Dem Dax gelang es am gestrigen Donnerstag (26.05.), wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen. In unseren letzten Kommentierungen an dieser Stelle hatten wir des Öfteren die hohe Relevanz der Zone um 14.200 Punkte im Dax herausgestellt. Ein massives Widerstandscluster (bestehend aus Horizontalwiderstand und bis dato dominierenden Abwärtstrend) verstellte dem Dax jedoch bislang den Weg. Dass sich der Index ausgerechnet im feiertagsbedingt recht ...

