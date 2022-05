Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Mit 8,3% im Jahresvergleich übertraf die US-Inflation im April die Markterwartungen, so Audrey Bismuth, Global Macro Researcher bei La Française AM.Der Anstieg sei auf zunehmende Lebensmittelpreise und den Kern-VPI (Verbraucherpreisindex) zurückzuführen gewesen, wohingegen die Energiepreise zurückgegangen seien. Der Kern-VPI sei im Jahresvergleich um 6,3% gestiegen. (Quelle: Bloomberg). Ausschlaggebend dafür waren ein sprunghafter Anstieg der Flugpreise, einer volatilen Kategorie, hohe Ausgaben für "wohnen", der wichtigsten der acht Komponenten des Index, und die Inflation bei Neuwagen; die Deflation bei Gebrauchtwagen verlangsamte sich, so Audrey Bismuth. ...

