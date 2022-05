Im Zuge einer allgemeinen Erleichterung wurde der DAX am gestrigen Feiertag auf den Kopf gestellt. Die Gewinner von Wochenbeginn fanden sich plötzlich am unteren Ende des Index wieder, während vorherige Verlierer in die Höhe schossen. Ganz oben war dabei der kriselnde Modehändler Zalando vorzufinden.Um satte 10,2 Prozent ging es für Zalando (DE000ZAL1111) in die Höhe, was den Kurs bis auf 37,20 Euro anheben konnte. So hübsch das im ersten Moment anzusehen sein mag, geändert hat sich dadurch für den Konzern nur erschreckend wenig. Noch ...

