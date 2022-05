Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.

Diese Woche haben wir einen Neukauf getätigt, ein Nachkauf ist ausgeführt worden und ein neues Kauflimit haben wir in den Markt gelegt. Heute heben wir ein bestehendes Limit an und ändern eine Einschätzung bei einer Bestandsposition. Darüber hinaus legen wir zwei neue Nachkauflimits in den Markt, und nennen zwei Kursziele bei noch jungen Engagements. Betroffen von Veränderungen sind die Engagements von TRATON, DAIMLER TRUCK, BYD, CECONOMY, CROPENERGIES, META PLATTFORMS, der Put auf CONTINENTAL und VERBIO BIOENERGIE. Lesen Sie die Details in unserer heutigen Stop&Go Meldung.

Zunächst der Blick auf die Indizes: Der DAX konnte in den letzten Tagen seine relative Stärke gegenüber den US-Indizes verteidigen. Im direkten Chartvergleich wird das besonders deutlich.

Allerdings haben die US-Indizes just gestern einen positiven Dreh im Tagesverlauf auf das Parkett gelegt. Wir hatten es heute schon in unserem Marktbericht erwähnt. Die gestrige Tendenz an der Wall Street nährt die Hoffnung, dass es jetzt zu einer Erholung kommt. Das wiederum, würde auch dem DAX Rückenwind verleihen. Das saisonale Muster spricht zwar dagegen, denn dort heißt es regelmäßig "Sell in May and go away" aber die Dynamik wird dann besonders groß, wenn nur wenige Marktteilnehmer auf eine Situation eingestellt sind. Die Gemengelage bleibt also spannend.

Empfehlungsliste

