Was für ein Auftakt - Powercell glänzt heute mit einem kräftigen Anstieg. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Powercell-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund fünfzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 15,70 EUR liegt dieses Hoch. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 17,27 EUR, womit sich Powercell in Abwärtstrends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...