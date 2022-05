Wien (www.fondscheck.de) - Aviva Investors hat Sam Tripuraneni zum "Head of Sustainable Outcomes" ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde in seiner neuen Rolle die Unternehmensbereiche "Stewardship" sowie "Sustainable Outcomes" leiten und darüber hinaus für die Überwachung des thematischen ESG-Research und dessen Integration in Anlageklassen verantwortlich sein. Tripuraneni habe zuvor sieben Jahre bei BlackRock gearbeitet, zuletzt als Direktor im Team für nachhaltiges Investieren. Dort habe er eng mit den Investment- und Vertriebsteams zusammengearbeitet, um Investmentlösungen zur Erfüllung von ökologischen, sozialen und finanziellen Zielen zu entwickeln. Davor sei er Relationship-Manager im britischen Vertriebsteam von BlackRock gewesen. (27.05.2022/fc/n/p) ...

