Im Allgemeinen gelten steigende Zinsen als Gift für die Aktienmärkte. Schließlich führt das Ganze dazu, dass auch andere Investments wieder Gewinne abwerfen, und das mit einem teils deutlich geringeren Risiko. Noch dazu werden Kredite teurer, was gerade jungen Unternehmen das Wachstum erschwert.Es gibt also wenig Positives an der Zinswende aus Anlegersicht zu finden. Wie immer gibt es aber natürlich Ausnahmen, und eine davon ist die Deutsche Bank (DE0005140008). Die konnte zuletzt schwer davon profitieren, dass die EZB erste Zinserhöhungen für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...