Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise bescheren den Energiekonzernen rund um den Globus üppige Gewinne. Auch beim spanischen Branchenvertreter Repsol läuft es derzeit blendend -was sich auch unschwer am jüngsten Kursverlauf ablesen lässt. So hat die Dividendenperle nun das Kursziel des AKTIONÄR erreicht.So stieg das bereinigte Nettoergebnis im ersten Quartal auf 1,06 Milliarden Euro und damit auf mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr - der Gewinn fiel damit auch etwas höher aus als von Analysten ...

