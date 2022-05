Nach Corona feiert die Kinobranche ein fulminantes Comeback - dank Tom Cruise und "Top Gun 2 - Maverick". Die Fortsetzung des 80er-Megaerfolgs wird in den USA in 4.732 Kinos gezeigt - Rekord. Nach "Top Gun 2 - Maverick" können sich Kinofans 2022 auf noch mehr Top-Streifen freuen - auch von Walt Disney.Laut dem Branchendienst Boxoffice wird "Top Gun 2 - Maverick" (produziert von Paramount Pictures und Skydance Media) am Startwochenende 130 Millionen Dollar einspielen. Das würde Platz 37 in der Bestenliste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...