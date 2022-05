DGAP-Ad-hoc: Vitruvia Medical AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

Strategische Neuausrichtung / Vitruvia Medical AG veräußert ihre beiden Tochtergesellschaften Vitruvia GmbH und Vitruvia Consulting GmbH



27.05.2022 / 15:05 CET/CEST

Strategische Neuausrichtung / Vitruvia Medical AG veräußert ihre beiden Tochtergesellschaften Vitruvia GmbH und Vitruvia Consulting GmbH Anglikon, 27. Mai 2022: Die Vitruvia Medical AG gibt bekannt, dass sie heute ihre beiden Tochtergesellschaften Vitruvia GmbH und Vitruvia Consulting GmbH einschließlich des Circular Clinic Supply Center in Schönebeck zu einem Kaufpreis von jeweils Euro 1 veräußert hat. Hintergrund sind kurzfristig bekannt gewordene wirtschaftliche Schwierigkeiten dieser Gesellschaften. Nach intensiver Prüfung von Handlungsoptionen hat die Emittentin daher beschlossen, künftig eine neue geänderte Strategie zu verfolgen. Hierbei will die Emittentin sich auf andere Beteiligungen konzentrieren. Deshalb wurde beschlossen, sich von den genannten Beteiligungen zu trennen. Dies führt unter Einschluss von damit zusammenhängenden Verzichten auf Darlehen zu Abschreibungen der Emittentin von voraussichtlich etwa Euro 4 bis 5 Mio. Vor diesem Hintergrund ändert sich auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Einzelheiten dazu stehen noch nicht fest. Die Emittentin arbeitet derzeit an ihrer neuen Strategie und beabsichtigt, diese kurzfristig zu veröffentlichen und wird in dem Kontext auch eine neue Prognose bekannt geben. 27.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

